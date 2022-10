Mourinho e quella frase sugli squali in Europa League: ecco a chi si riferiva

Il primo avviso ai naviganti Mourinho lo aveva mandato alla vigilia della partita contro il Betis. «Di fronte a un calendario così fitto di impegni, ci sono i club poveri che giocano solo una volta a settimana e quindi riescono a gestirlo, ci sono i club ricchi che hanno una rosa ampia per poter affrontare tanti impegni ravvicinati, ci sono poi i club meno ricchi che devono giocare lo stesso numero di partite facendo i salti mortali. Io sto vivendo questa condizione». Josè sa sempre dove vuole arrivare. E al termine della partita di giovedì il messaggio è stato ancora più esplicito. Nel la conferenza al termine della gara, presenti i giornalisti spagnoli, ha inviato una frecciata all’indirizzo di Barcellona e Juventus in particolare, ma in generale di quelle superpotenze europee che dopo aver incassato i diritti per la partecipazione alla Champions, hanno l’opportunità di salvare il loro fallimento con il ripescaggio in Europa League. Le sue parole hanno avuto grande risalto sui media spagnoli: «Il Betis può essere una delle protagoniste dell’Europa League, ma anche noi vogliamo proseguire il cammino. Non sarà facile perché gli squali falliti della Champions League stanno per arrivare. Sarà interessante, ma sono avversari che non dovrebbero scendere in Europa League».