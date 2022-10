Anche con pioggia e freddo la Roma non è sola

Quasi 10mila tifosi locali, per la precisione 9.751. Poco più di 500 ospiti, quasi tutti in possesso di biglietto. Un’ondata di entusiasmo, l’ennesima, che porta i romanisti in Finlandia a sfidare freddo e pioggia per una partita, per quanto decisiva, del girone di Europa League. Secondo la polizia locale «non tutti i romanisti in arrivo sono provvisti di tagliando, ma l’atmosfera è assolutamente tranquilla» e non vengono segnalate criticità di ordine pubblico. «Per noi - si sente dire per le strade della città - è bello avere qui Mourinho e i giocatori. Peccato solo per l’assenza di Dybala ». Nei bar e nei ristoranti (tanti italiani) si parla di Paulo, si chiede di Totti e di Ilary, perché l’eco del divorzio è arrivata fino a qui, e ci si interroga sul perché Mourinho definisca il campo sintetico « di plastica » . Lo stadio Olimpico dista appena 300 metri dalla Bolt Arena dove si giocherà stasera ma è chiaro che la scelta dell’Helsinki, avallata dalla Uefa, di scendere in campo sul sintetico invece che sull'erba naturale (per motivi di sponsor) piace poco, per usare un eufemismo, alle rivali del club finlandese.

Temperatura mite In ogni caso, alle 22 ora locale, le 21 in Italia, ci sarà il fischio d’inizio con una temperatura che non dovrebbe essere polare come a Bod ø un anno fa: all’epoca sfiorava lo zero, oggi sono attesi almeno 8 gradi. I romanisti si scalderanno con il tifo e qualcuno ha iniziato a farlo già ieri. Il grosso, però, arriverà oggi, con la società giallorossa che ha comunicato alcune informazioni di servizio per rendere più agevole la trasferta: per prima cosa non sarà necessario il biglietto cartaceo, si potrà entrare alla Bolt Arena mostrando solo quello presente sullo smartphone (non scontato in Europa).