Lazio, Zaccagni al top: "Merito di Sarri, mai giocato così bene"

ROMA - Vive un momento magico, Mattia Zaccagni. Tra i migliori in campo con il Midtjylland, l'esterno della Lazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-1 ai danesi: "Questo è il miglior Zaccagni, sono queste le partite che devo fare. Se troviamo continuità come squadra ci togliamo grandi soddisfazioni. Stasera siamo andati in svantaggio, ma sempre padroni del campo. Poi piano piano sono arrivate le azioni importanti e con il pareggio la strada è andata in discesa. Il Midtjylland è una squadra forte, servivano i tre punti. Sarri mi dà tanto, mi ha migliorato soprattutto dal punto di vista mentale. Attacco di più la porta con cattiveria e sto raccogliendo tanto da questo. Felipe attaccante? Può giocare nelle tre posizione in attacco, è straordinario. Se continua così è tanta roba".