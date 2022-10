Lazio, Sarri: "Milinkovic il migliore? Non glielo dico mai. Qui mi diverto..."

Le parole di Sarri dopo il Midtjylland

“Della prestazione della squadra sono soddisfatto. Prodotto tanto, avute diverse occasioni, il risultato sarebbe stato di 4-1. Vecino è un giocatore totale. A me piacciono tanto gli specialisti, ma lui ha tutto. Sono molto soddisfatto, ma già lo ero quando si vociferava di un suo arrivo. Mi diverto in allenamento, poi i calciatori lo trasferiscono in partita. La squadra è disponibile, dà gusto. Abbiamo qualità tecniche di discreto livello. Milinkovic il top in Italia? A Sergio non va detto, si può pensare. Io non gli faccio mai complimenti perché può fare di più. Ne sono convinto: è un grandissimo calciatore, ma ha potenziale enorme”.