Helsinki-Roma, Mancini ammonito: salterà la partita con il Ludogorets

HELSINKI (Finlandia) - Costerà caro a Gianluca Mancini l'ammonizione rimediata nel corso della gara tra Hjk Helsinki e Roma, quinta giornata del gruppo C di Europa League. Il difensore giallorosso, sanzionato al 22' del primo tempo per una trattenuta su Hetemaj, era diffidato a causa dei cartellini gialli rimediati nelle ultime due gare, andata e ritorno contro il Betis Siviglia: salterà quindi l'ultima giornata del girone, che vede squadra di Mourinho impegnata in casa contro il Ludogorets, giovedì prossimo, 3 novembre.