Il folle numero di Antony con il Manchester United, ma come ha fatto?

MANCHESTER - Sembrava uno di quei bug (errori) alla Play quando i giocatori nei videogame si "incantano" e fanno cose senza senso. Oppure quando, sempre con il joystick in mano, si esagera con i numeri per innervosire l'amico-avversario. Questa volta però, durante Manchester United-Sheriff (3-0), era tutto vero: niente Play, niente bug e niente joystick. È virale il video di Antony che stoppa palla e ruota su se stesso con il pallone incollato all'interno sinistro. Due giri completi, in realtà totalmente inutili visto che l'attaccante dei Red Devils non è pressato, tecnicamente non è neppure un dribbling. Semplicemente un virtuosismo estetico fine a se stesso, ma che ha fatto impazzire i social.