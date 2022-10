Zaniolo, ore decisive: la Roma aspetta notizie dall'Uefa

ROMA - Alla fine è stata quasi un’amichevole, perché la Roma ha saputo prima di entrare in campo il risultato del Ludogorets che le lasciava una certa tranquillità per la gita a Helsinki. In ogni caso per la qualificazione servirà battere i bulgari giovedì prossimo all’Olimpico. E così si spiegano anche certe scelte gestionali di Mourinho, che ha regalato il debutto da titolare al giovane Volpato e ha rinunciato anche a Ibañez che non si sentiva al top. Lunedì a Verona però sarà un’altra storia, con un rinforzo prezioso che dovrà incendiare i 3.000 tifosi romanisti presenti al Bentegodi: Nicolò Zaniolo, ieri in tribuna alla Bolt Arena per squalifica ma arruolabile per il campionato.

Carica Mourinho l’ha voluto portare in Finlandia, dove il giocatore è peraltro andato volentieri, per farlo sentire parte del gruppo ma anche perché non voleva trascurare un dettaglio: se il ricorso contro la sospensione dell’Uefa di tre giornate lo avesse riabilitato già ieri, Zaniolo avrebbe potuto giocare contro l’Hjk. Invece la Roma aspetta oggi notizie su una possibile riduzione di una partita che gli consentirebbe di affilare gli artigli per la sfida decisiva di giovedì prossimo, quando tanto per cambiare l’Olimpico sarà pienissimo per spingere la squadra verso la qualificazione. Nicolò nel frattempo tornerà titolare lunedì a Verona, per cercare nuovamente il primo gol stagionale.

Gli acciacchi Oggi, al rientro da Helsinki, Mourinho dovrà anche valutare le condizioni degli infortunati Matic e Celik. Il primo ha saltato la trasferta finlandese per un problema muscolare, che già lo aveva condizionato la scorsa settimana. Il secondo invece sta recuperando dopo la lesione al legamento collaterale di un ginocchio e da qualche giorno sembra aver risolto i problemi. Al massimo andrà in panchina al Bentegodi, offrendo un’alternativa in più a partita in corso. Turnover Le novità nella formazione titolare potrebbero essere tre o quattro. Oltre a Zaniolo e Ibañez, sono in corsa per un posto i due esterni che hanno riposato inizialmente ieri, cioè Karsdorp e Spinazzola. In attacco dovrebbe essere confermato Abraham, incoraggiato ieri prima del match da Tiago Pinto: «Non ho dubbi, Tammy alla fine della stagione sarà il capocannoniere della nostra squadra».