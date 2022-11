Europa League, le possibili avversarie di Roma e Lazio nei play off

ROMA - Roma e Lazio guardano con grande attenzione le sfide di questo ultimo turno di Champions League . Perché le terze classificate di ogni girone scenderanno in Europa League e giocheranno i play off (i sedicesimi) contro le seconde qualificate nei gironi della competizione europea in cui militano le formazioni di Mourinho e Sarri.

Chiaramente Roma e Lazio dovranno fare il loro nell'ultima sfida di giovedì rispettivamente contro Ludogorets e Feyenoord, con i biancocelesti ancora in corsa per il primo posto e i giallorossi invece obbligati al successo per non retrocedere in Conference. Intanto alcune squadre sono già certe di scendere in Europa League, ecco quindi le squadre che Roma e Lazio potrebbero affrontare nel prossimo turno del torneo.

Le possibili avversarie di Roma e Lazio ai playoff

Bayer Leverkusen

Barcellona

Siviglia

Ajax

Sporting Lisbona