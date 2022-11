Olimpico, un altro sold out. E aumentano i giovani

«Uno stadio esaurito, grande come l’Olimpico, è sempre una notizia. Parliamo della nostra gente, della nostra famiglia». Difficile smentire un allenatore come José Mourinho , anche se ormai il sold out nelle partite casalinghe della Roma rappresenta la regola, non l’eccezione. Da quando c’è lui è stato un crescendo visto che, dall’esordio contro la Fiorentina della scorsa stagione alla partita contro il Napoli, ci sono stati all’Olimpico oltre un milione e 650mila romanisti. Prima con la capienza ridotta, poi con tutto l’impianto aperto, la crescita è stata continua e costante: merito, naturalmente, dell’ empatia che Mourinho e i giocatori hanno creato con i tifosi. Ma merito, anche, della politica dei prezzi voluta e adottata dalla società tutta, intesa come proprietà americana e manager italiani e internazionali che lavorano nelle varie aree del club.

Dalla Lazio alla Lazio

Le partite di stasera contro il Ludogorets e di domenica contro la Lazio non si discosteranno dal trend degli ultimi mesi, iniziato proprio in un derby, quello del 20 marzo: 51.932 gli spettatori presenti e primo sold out, ma con lo stadio ancora al 75%. Da quel momento, trovare un seggiolino libero all’Olimpico è stato impossibile: in campionato, in coppa, persino nella presentazione contro lo Shakhtar, la Roma ha fatto registrare il tutto esaurito. Stasera arriverà il quindicesimo, domenica il sedicesimo, contro il Torino è molto probabile che arrivi il diciassettesimo. E per la sfida di coppa Italia contro il Genoa di gennaio sono previsti già più di 50mila spettatori, di cui 36mila già abbonati in Europa League.

Quanti giovani

Non solo: se Mourinho da una parte chiede uno stadio caldo, che sia tanto catino bollente e poco teatro perché «se non vinciamo siamo fuori», dall’altra è evidente come l’Olimpico sia tornato a essere - anche - uno stadio per famiglie e ragazzi. Rispetto al totale dei biglietti venduti, il 51,7 per cento è stato acquistato da under 30, più della metà. Numeri importanti, che non sono gli unici: a esempio all’Olimpico, per Mourinho, Dybala e gli altri, sono venuti spettatori da 176 nazioni nel mondo e al derby si supererà il mezzo milione di presenze per questa stagione. Rispetto ai posti disponibili, in media, lo stadio è pieno al 91%, percentuale che sale al 99% se non si considera il settore ospiti. In sintesi: la Roma, quando gioca, è davvero mai sola. E forse, a questo punto, la notizia ci sarà solo se, e quando, l’Olimpico non sarà più tutto esaurito.