Diretta Roma-Ludogorets ore 21; dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Prima il Ludogorets, poi il derby: per la Roma di Josè Mourinho inizia un ciclo delicato e ravvicinato di gare decisive. Stasera allo stadio Olimpico i giallorossi devono battere i bulgari per poter rimanere in Europa League e sfidare nei playoff una delle retrocesse dalla Champions League. I giallorossi attualmente sono appaiati al Ludogorets al terzo posto, con 7 punti. La sfida di andata si chiuse 2-1 per i bulgari, risultato che impone agli uomini di Mourinho il successo, per proseguire l'avventura in Europa. "Loro giocheranno per due risultati, noi solamente per uno, sapendo di dover correre dei rischi, ma di avere uno stadio pieno alle spalle", ha detto il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida.