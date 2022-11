Lazio, tifosi tutti in corteo: la polizia vigila

ROTTERDAM (Olanda) - Meeting point fissato a Old Harbour, vecchio porto di Rotterdam, a mezzogiorno. Ci sono diversi bar e punti di ristoro in zona. Ritrovo quasi cinque ore prima della partita. I cancelli del settore ospiti verranno aperti alle 16.45. De Kuip raggiungibile a piedi in circa sessanta minuti. La partenza del corteo dovrebbe scattare alle 15.45. E’ stato consigliato ai tifosi della Lazio di non disperdersi nella città portuale olandese, ma di raggiungere in blocco lo stadio del Feyenoord. Le forze dell’ordine sono in stato di allerta. Gli hooligans olandesi hanno combinato disastri e provocato incidenti la settimana scorsa a Graz in Austria. E covano disordini perché, dopo il precedente a Roma del febbraio 2015 (danni alla Barcaccia del Bernini in Piazza di Spagna), gli è stata negata la trasferta all’Olimpico per la partita di andata dello scorso 8 settembre. Anche a Tirana, per la finale di Conference, si registrarono incidenti. L’unico aspetto positivo, se così si può definire, è che non esistono motivazioni a sfondo politico, rivalità o precedenti tra gli olandesi e gli ultras della Lazio. Diversi tifosi biancocelesti raggiungeranno Rotterdam soltanto questa mattina. Altro deterrente. In tanti si sono messi in viaggio ieri fermandosi per una notte nell’ammaliante Amsterdam, distante appena mezz’ora di treno.