Feyenoord-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

18:00

I numeri di Feyenoord-Lazio

Il Feyenoord ha perso alla prima giornata di questa Europa League contro la Lazio in quella che è stata la prima sconfitta contro i biancocelesti al terzo confronto ufficiale. La Lazio è imbattuta da quattro sfide contro squadre olandesi in tutte le competizioni europee (3V, 1N) e in due di queste occasioni i biancocelesti hanno segnato almeno 3 gol.

17:45

Le parole di Lazzari nel pre partita

"Sappiamo che sarà una partita complicata, sia noi che loro ci giochiamo tutto stasera. Vogliamo rialzarci dopo la sconfitta di domenica, cercheremo di ottenere un risultato positivo per andare avanti in questa competizione. All’andata abbiamo disputato una grande prestazione, oggi sarà un match diverso contro un avversario che in casa si trasforma. Sappiamo che ci saranno dei momenti difficili, dovremo rimanere uniti per poi provare a renderci pericolosi. Ringrazio i tifosi che sono giunti fin qui, speriamo di regalargli una vittoria e la qualificazione”. Così Manuel Lazzari, prima della sfida con il Feyenoord, ai microfoni di Lazio Style Channel.

17:32

Feyenoord-Lazio, ecco le formazioni ufficiali

FEYENOORD (4-3-3) - Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Dilrosun, Danilo Pereira, Paixao. All. Slot. A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Bjorkan, Jahabakhsh, Wieffer, Gimenez, Walemark, Rasmussen, Ballaude, Benita

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Adamonis, Magro, Gila, Romagnoli, Marusic, Radu, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Pedro, Romero.

17:30

Lazio, un ultimo sforzo per la qualificazione

Saranno novanta minuti di fuoco per la Lazio impegnata sul campo del Feyenoord. La situazione nel girone è complicata, tutte le quattro squadre possono volare al turno successivo. Alla squadra di Sarri basta un punto per superare il turno. E c'è in ballo il primo posto che vale l'immediato accesso agli ottavi di Europa League. Lazio prima se vince o pareggia e lo Sturm Graz non vince; se vince e lo Sturm Graz non vince con uno scarto talmente ampio da migliorare la differenza reti generale (-1 per la Lazio, -4 per gli austriaci).

Rotterdam - Stadio De Kuip