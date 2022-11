Feyenoord-Lazio, spunta una sciarpa della Roma: è già derby sugli spalti!

Il derby della Capitale non è soltanto due volte l'anno (di norma). Una delle stracittadine più sentite d'Italia e del mondo si gioca tutti i giorni, anche sugli spalti degli stadi stranieri. È quanto successo anche a Rotterdam in occasione di Feyenoord-Lazio di Europa League. Durante la tradizionale sciarpata prima del fischio iniziale, tra i colori delle due squadre protagoniste del match è spuntata anche una sciarpa della Roma. La tifosa che la esibiva alta e fiera ha ricordato così un dolcissimo momento per la storia giallorossa recente: la conquista della Conference League nella finale di Tirana vinta proprio contro gli olandesi. L'immagine non è sfuggita ai social che, già in clima derby, hanno commentato con ironia la scena.