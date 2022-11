Lazio, Felipe Anderson: "Gruppo mai sottovalutato, ora in Conference per vincere"

ROTTERDAM - Diverse occasioni importanti, una traversa, ma niente gol. Felipe Anderson non ci sta dopo il ko con il Feyenoord e l'eliminazione dall'Europa League. Ai microfoni di Sky Sport, il brasiliano ha commentato: "Siamo entrati per vincere la partita e imporre il nostro gioco. Ci sono capitate belle occasioni, io ne ho mancate due, ci dispiace tanto. Eravamo concentrati e non ce l’abbiamo fatta. Il clima dentro lo stadio? Siamo giocatori esperti, il calcio è bello così. Dispiace di non aver avuto la continuità avuta nel primo tempo. Non abbiamo mai sottovalutato il girone, Sarri ci dice che serve il fuoco in ogni partita. Gruppo difficile, dovevamo fare meglio. La Conference? Indossiamo la maglia della Lazio, bisogna provare a vincere. Ogni competizione va giocata per vincere. Il derby è una partita che si sente tanto, per città, tifosi, per noi. Daremo tutto per una battaglia”.