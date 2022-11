Sorteggio Europa League diretta: le avversarie di Juve e Roma

13:50

Quando si gioca Salisburgo-Roma e il focus sugli austriaci

Appuntamento al 2023 per la doppia sfida della Roma contro il Salisburgo (clicca qui per il focus sulla squadra austriaca): si parte in Austria, ritorno all'Olimpico. Qui per le date e gli orari.

13:30

Le parole di Nedved

"I punti in classifica del Nantes non contano. C’è ancora abbastanza tempo per prepararci bene alla partita, servirà sia a noi sia a loro per sistemare le cose. Le ultime di campionato le abbiamo fatte bene senza subire gol, non siamo messi bene ancora perché ci sono troppi giocatori infortunati, ma chi ha giocato ha fatto bene. I giovani hanno fatto minutaggio importante, è stata una forzatura ma abbiamo visto dei giocatori già pronti, possono fare parte di questa Juve. E con il ritorno dei big come Chiesa, Pogba, Paredes e Di Maria faremo molto meglio. La sosta non è maledetta ma può essere benedetta. Cherubini è stato bravissimo a investire sui giovani, sta nascendo un qualcosa di importante grazie alla seconda squadra, anche perché così il salto in prima squadra non è tanto lungo. Kostic? Sapevamo fosse un giocatore solido con la mentalità giusta. Sta dimostrando quanto vale anche in un ruolo ideale per lui", ha detto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved.

13:20

Il quadro completo

Barcellona-Manchester United

JUVENTUS-Nantes

Sporting Lisbona-Midtjylland

Shakhtar-Rennes

Ajax-Union Berlino

Bayer Leverkusen-Monaco

Siviglia-Psv

Salisburgo-ROMA

13:19

La Roma con il Salisburgo

Pescata per ultima la Roma che trova il Salisburgo, battuto nell'ultima giornata di Champions dal Milan 4-0. Negli altri accoppiamenti Sporting Lisbona-Midtjylland, Shakhtar- Rennes, Ajax-Union Berlino, Bayer Leverkusen-Monaco e Siviglia-Psv.

13:13

Barcellona-Manchester United e Juve-Nantes

Ecco i primi accoppiamenti: il Barça di Xavi trova lo United di Cristiano Ronaldo. C'è il Nantes per la Juventus.

13:06

Sul palco Zoltan Gera

Viene invitato sul palco l'ex centrocampista ungherese Zoltan Ghera, ct dell'Under 21 dell'Ungheria (la finale di Europa League sarà a Budapest alla Puskas Arena). Sarà lui a sorteggiare le squadre.

13:00

Inizia la cerimonia

Dopo quello di Champions sta per cominciare anche il sorteggio di Europa League. Occhi su Roma e Juve, le due italiane coinvolte. Inizia la cerimonia a Nyon.

12:50

Le top 8 già agli ottavi: c'è l'Arsenal

Le otto squadre che entreranno in scena agli ottavi di finale sono le vincitrici dei gruppi della fase a gironi di Europa League: Arsenal, Betis Siviglia (ha chiuso in testa al gruppo C, quello della Roma), Fenerbahçe, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise.

12:45

Spareggi Europa League: le date

Gli spareggi che consentiranno l'accesso alla fase a eliminazione diretta di Europa League si disputeranno il 16 e il 23 febbraio 2023. La Roma, testa di serie, giocherà in trasferta il match d'andata con ritorno allo Stadio Olimpico. Discorso inverso per la Juventus che debutterà all'Allianz Stadium.

12:40

Le 16 squadre agli spareggi

Sono 16 le squadre che si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale dell'Europa League: Manchester United, Midtjylland, Monaco, Nantes, Psv Eindhoven, Rennes, Roma e Union Berlino (teste di serie); Ajax, Barcellona, Bayer Leverkusen, Juventus, Salisburgo, Shakhtar, Siviglia, Sporting Lisbona sono le otto squadre 'retrocesse' dalla fase a gironi della Champions League.

12:35

I rischi per Allegri e Mourinho

Attesa per il sorteggio degli spareggi di Europa League e fiato sospeso per le due squadre italiane in lizza: Juventus e Roma vogliono evitare lo spauracchio Barcellona. Per Allegri c'è anche il pericolo Manchester United. LEGGI TUTTO

Nyon (Svizzera), Cadel Calcio Europeo