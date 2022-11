Salisburgo-Roma: dove e quando vederla. Data e orario del playoff di Europa League

ROMA - Sarà Roma contro Salisburgo negli spareggi per gli ottavi di Europa League, i sorteggi di Nyon hanno detto questo. Il giorno dopo la sconfitta nel derby i giallorossi hanno conosciuto la loro avversaria europea che sfideranno nel nuovo anno: il match di andata si disputerà in Austria, in casa del Salisburgo, il 16 febbraio 2023; il ritorno invece sarà all'Olimpico il 23 febbraio. Gli orari delle due gare sono ancora da definire, ma generalmente (tranne la finale) i match sono equamente suddivisi in due fasce orarie: 18:45 o 21:00.