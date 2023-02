Europa e Conference League, gli arbitri di Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina

ROMA - E' tempo di coppe europee per le italiane. Dopo il Milan in Champions League, questa settimana saranno di scena le squadre impegnate nel play-off di Europa League e Conference League. E ovviamente sono stati designati gli arbitri. In Europa League, Salisburgo-Roma (ore 18.45) è stata affidata allo svedese Glenn Nyberg, gli assistenti saranno i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist e il quarto ufficiale di gara Adam Ladeback, mentre al Var ci saranno gli olandesi Pol Van Boekel e Dennis Higler. Juventus-Nantes (ore 21) sarà diretta dal portoghese Joao Pinheiro, con i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia assistenti, quarto uomo Antonio Nobre, mentre Tiago Martins e Luis Godinho saranno gli arbitri Var. In Conference League ci saranno due squadre: Lazio e Fiorentina. Per la squadra di Sarri che alle (ore 21) sfiderà all'Olimpico i rumeni del Cluj, è stato designato l'inglese Craig Pawson, coadiuvato da Lee Betts e Ian Hussin; quarto uomo Robert Jones; al Var l'australiano Jarred Gavan Gillett e Constantine Hatzidakis. Per la Fiorentina che sarà invece impegnata sul campo del Braga ci sarà lo sloveno Matej Jug. Ad affiancarlo, i connazionali Tomaz Klancnik e Manuel Vidali; David Smajc quarto ufficiale; al Var Nejc Kajtazovic e Asmir Sagrkovic.