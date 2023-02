Euro Pellegrini è pronto per tornare al top

ROMA - Dimenticare il pareggio contro il Lecce e concentrarsi esclusivamente sulla delicata sfida contro il Salisburgo. Anzi, dimenticare il risultato ma non quelli che sono stati gli elementi positivi allo stadio Via del Mare. Uno di questi sicuramente è la crescita di Lorenzo Pellegrini, tornato in buona condizione per almeno un tempo. E chissà che anche il capitano della Roma non possa aver messo alle spalle la sfortuna di questi mesi per potersi finalmente concentrare sulle prestazioni e non più sui problemi che lo hanno quasi sempre costretto a giocare con qualche dolore. Adesso c’è l’Europa League, prestazione che vuole vivere al 100% per cercare di fare del suo meglio per regalare alla sua città un altro trofeo dopo la Conference. Torneo terminato con la vittoria e la nomina di miglior giocatore della competizione. Cinque gol e tre assist nel corso del torneo, tanti ma soprattutto decisivi. Come la rete nella semifinale d’andata contro il Leicester, e l’assist in quella di ritorno che hanno permesso alla Roma di accedere in finale.

Nonostante i problemi che ha avuto in questa stagione, Pellegrini è già a tre gol e altrettanti assist in un’Europa League che sta vivendo da protagonista. Non solo nella Roma, visto che è il terzo miglior marcatore del torneo. Individualmente la sua Europa League fin qui è stata perfetta: tre reti con un expected goal di 3,3, poi diciannove palloni recuperati, 132 passaggi riusciti su 170, sei dribbling riusciti su dodici. Cinque presenze determinanti per passare il girone e approdare al playoff contro il Salisburgo. Numeri sempre decisivi per Lorenzo, anche in una stagione non particolarmente fortunata fin qui per lui. Ma cinque gol e otto assist a metà stagione non possono che confermare quanto sia indispensabile per la Roma e per Mourinho.

Il recupero

Quei pochi fischi arrivati dopo la Cremonese sono già un lontano episodio dimenticato dai romanisti, dal tecnico - che ha sempre sostenuto il ragazzo - e da Lorenzo, concentrato solamente a riscattarsi da qualche prestazione non sempre positiva. Come? Crescendo fisicamente, cercando di scendere finalmente in campo nella migliore condizione. Per questo contro lo Spezia era rimasto a guardare i compagni senza giocare neanche un minuto. Non ce la faceva più, non riusciva più a sacrificarsi e scendere in campo con il dolore. Contro il Genoa, in Coppa Italia, aveva preso una ginocchiata alla schiena, zona lombare, che gli aveva infiammato il nervo della gamba destra. Costringendolo a tanto dolore, a fitte che gli avevano anche compromesso la prestazione contro la Fiorentina tanto da evitare di battere i calci d’angolo e le punizioni. Poi lo stop, il lavoro individuale, le altre partite. Fino all’ultima settimana che ha potuto vivere serenamente, e con un buon lavoro in gruppo.

Titolare

Lorenzo sta crescendo nella condizione, nel primo tempo di Lecce si è visto e spera di poter continuare così anche nei prossimi giorni. Il piano di recupero e di prevenzione studiato insieme allo staff della Roma sta dando i frutti sperati, per questo giovedì sera Pellegrini sarà titolare e guiderà la squadra insieme ai senatori di Mou per cercare la vittoria in trasferta e fare un primo passo verso gli ottavi. Lorenzo vuole tornare Magnifico, vuole regalare un’altra soddisfazione ai romanisti e vincere un altro trofeo. Per lui, da capitano, sarebbe impagabile.