Juve, Bremer: "Europa League? Ne abbiamo parlato, vi svelo il nostro obiettivo"

Gleison Bremer ha parlato in conferenza stampa, insieme a Massimiliano Allegri, per presentare la sfida casalinga contro il Nantes . La Juventus scenderà in campo domani, giovedì 16 febbraio alle 21, per l'andata degli spareggi di Europa League.

Juve, la carica diBremer: "Vogliamo la finale"

Il difensore bianconero non ha nascosto le proprie ambizioni in un torneo che vede la Juventus tra le squadre più accreditate per arrivare fino in fondo: "Domani sarà una gara importante. Ne abbiamo parlato tra di noi per fissare un obiettivo, dobbiamo arrivare in finale. Quello di domani sarà il primo passo per farcela. Siamo una bella squadra ed un bel gruppo, nonostante qualche partita non all'altezza. Abbiamo vinto otto gare di fila in campionato, siamo pronti". Bremer si è poi espresso sul suo percorso di crescita alla Juventus: "Il bilancio è sicuramente positivo. Ho fatto qualche gara non all'altezza, ma mi sono ritrovato. La crescita c'è stata e il prossimo anno sarà importante. Le mie gare negative? Non cerco alibi, ho fatto male con Monza e Napoli. Cinque anni fa nessuno mi conosceva, lo scorso anno ho vinto il titolo di miglior difensore. La resilienza è il mio segreto, guardo solo avanti. Quest'anno purtroppo ci hanno tolto 15 punti che ancora non sappiamo se ci ridaranno. Dobbiamo finire la stagione e pensare alla prossima, le aspettative saranno diverse partendo da zero".