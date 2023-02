Europa League, oltre a Lewandowski c'è l'incubo Arsenal

Un po’ di rispetto , come si conviene in campo internazionale, ma niente paura. Né il Salisburgo, né tanto meno il Nantes sono avversari impossibili per Roma e Juventus . Gli austriaci spadroneggiano in casa loro da poco più di un decennio (da quando i soldi della Red Bull hanno trasformato il club), però nelle coppe non vanno mai molto lontano. I francesi sono ancora più indietro, è vero che negli ultimi anni la Juve nelle coppe ha abituato i suoi tifosi ad amarissime delusioni facendosi cacciare da avversari di secondo piano, ma se esce stavolta firma il suo definitivo fallimento. Il Nantes nel girone di Europa League è finito alle spalle del Friburgo e in Ligue 1 è al 13° posto: soltanto l’attacco delle ultime tre della classifica francese (Angers, Auxerre e Ajaccio) ha segnato meno dei 24 gol del Nantes. Leggermente più complicato per la Roma, il Salisburgo è una squadra in salute, arriva da 4 vittorie di fila in campionato dove non ha concorrenza, ha 6 punti di vantaggio sullo Sturm Graz, ma la Roma è di un livello superiore come qualità.

Barcellona-Manchester United come una finale

In questi spareggi di Europa League si gioca una partita che in tempi anche abbastanza recenti poteva essere una finale di Champions. Nel tardo pomeriggio di oggi al Camp Nou si sfidano Barcellona e Manchester United. Il Barça è stato eliminato in Champions dall’Inter, ma oggi guida spavaldo la Liga con un robusto vantaggio sul Real Madrid. Che abbia il miglior attacco spagnolo (43 gol in 21 partite) suona come una banalità, potendo contare su Lewandowski, 14 reti e capocannoniere della Liga, ma la squadra di Xavi ha soprattutto la miglior difesa, appena 7 gol subiti. Non sarà un lavoro semplice per Rashford e compagni d’attacco. Il Manchester è comunque in ripresa, è terzo in Premier dietro Arsenal e City.

Si chiama Europa League, ma sembra una Champions

Se escludiamo il fascino della storia che alimenta la partita del Camp Nou, questo turno di Coppa ci regala una sfida davvero interessante fra Ajax e Union Berlino. Interessante per le novità che può off rire: l’Ajax, terzo in Eredivisie a 3 punti dalla capolista Feyenoord, avanza col suo giovanissimo capocannoniere Brobbey (classe 2002) e il suo potente attacco (il migliore in Olanda con 59 gol in 21 partite, quasi 3 ogni 90'), i tedeschi portano invece il loro collettivo, così solido e organizzato da tenere il passo del Bayern Monaco in Bundesliga dove sono al secondo posto staccati di un solo punto dai bavaresi. A ruota, come interesse, Bayer Leverkusen-Monaco (i monegaschi hanno appena battuto 3-1 il Psg e l’intramontabile Ben Yedder è vice capocannoniere della Ligue 1 con un gol in più di Mbappé) e Siviglia-Psv Eindhoven, con gli spagnoli che rilanciano in coppa le rivelazioni marocchine in Qatar, il portiere Bono e l’attaccante En-Nesyri. Restano Shakhtar-Rennes (i pensieri degli ucraini sono rivolti altrove, purtroppo) e Sporting Lisbona-Midtjylland.

Dopo gli spareggi il livello si alzerà ancora

Questi sono spareggi, poi arriveranno gli ottavi e la situazione diventerà più complicata per chi supererà il turno di oggi. Entreranno sulla scena l’Arsenal e il sorprendente Feyenoord, al comando rispettivamente di Premier ed Eredivisie, l’arcigno Real Sociedad e l’altra squadra di Siviglia, il Betis. Così l’Europa League avvicinerà (pur senza raggiungerlo, sia chiaro) il proprio livello a quello della Champions.