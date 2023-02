Tiago Pinto e la frase sul futuro di Mourinho: ecco cosa ha detto

SALISBURGO (AUSTRIA) - Il futuro si inizia a costruire oggi, a partire dall'andata del playoff di Europa League sul campo del Salisburgo . Ne è convinto Tiago Pinto , che nell'immediata vigilia del match in terra austriaca ha parlato anche del destino di J osé Mourinho al quale è in qualche modo legato anche quello di Paulo Dybala .

Invidia per gli austriaci

Così invece sugli avversari: "Invidio il Salisburgo - ha detto Pinto -, loro non sono obbligati a qualificarsi per le coppe, fanno comunque il loro business, comprano i giovani, li valorizzano e li vendono bene senza problemi. Sono una squadra con idee molto chiare, giocano sempre al 200%. Ma noi siamo preparati per questo. Loro hanno uno storico positivo contro grandi squadre, per loro è un'opportunità. Ci aspettiamo una squadra aggressiva in campo ma siamo usciti dalla Coppa Italia e vogliamo fare bene nelle due competizioni che ci rimangono. La squadra deve stare sul pezzo, deve rimanere concentrata. E la formazione iniziale - conclude il dirigente giallorosso - riflette questo".