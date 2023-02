Salisburgo-Roma, cambia l’arbitro: Higler al posto di Nyberg, nessuna spiegazione sul perché

SALISBURGO (Austria) - Misterioso retroscena a Salisburgo , prima del match tra gli austriaci padroni di casa e la Roma in occasione dell'andata dei playoff di Europa League: come da designazione avrebbe dovuto dirigere il match lo svedese Nyberg, che all'ultimo momento è stato però sostituito dall'olandese Higler .

Pasticcio dell'Uefa e nessuna spiegazione

Lo svedese Nyberg era l'arbitro designato per la sfida di Europa League tra Salisburgo e Roma, ma all'ultimo momento è stato sostituito dall'assistente al VAR Higler dalla UEFA senza alcuna spiegazione. Il 37enne olandese non ha mai arbitrato squadre italiane in carriera prima della Roma, eccezion fatta per alcune sfide delle Nazionali giovanili azzurre. ma improvvisamente si è ritrovato a dirigere il delicato match tra austriaci e giallorossi.