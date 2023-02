Allegri è una furia, che sfogo in diretta tv: “Basta con questa cazz….!”

Juventus le parole di Allegri

Queste le parole di Allegri a Sky Sport partendo dall'episodio dubbio sul colpo di testa di Bremer deviato dalla mano di Centonze nell'ultimo minuto della partita. "Inutile dire se era rigore o meno. Non dobbiamo piangerci addosso. Abbiamo pareggiato e potevamo fare meglio. Dopo il vantaggio abbiamo smesso, giocavamo troppo a rallentatore. Ci siamo riaccesi solo dopo il pareggio e questo non deve più accadere. Ora ci giochiamo la qualificazione in Francia. Dobbiamo essere fiduciosi nella partita di ritorno perchè sarà difficile. Le nostre qualità tecniche sono importanti. Ma prima pensiamo allo Spezia".

L'allenatore poi continua. "Non si può non fare un fallo in 80 metri nell'occasione del loro gol. Eravamo usciti dalla partita in quel periodo. Per Chiesa era solo un contrasto, sembra stia bene e ha fatto una grande partita".

Allegri conclude poi prendendosela con lo Studio Sky: "Non voglio la Juve dell'1-0 e non l'ho mai voluta. È un luogo comune che le squadre mie ormai vincono per un solo gol. Basta con questa caz****. Se andate a vedere i numeri delle mie squadre sono sempre miglior attacco e miglior difesa".