Pagelle Juve-Nantes: Di Maria e i lanci giusti. Paredes a ritmi bassi

Conferma la Juve a tre stelle pur rinunciando al tridente puro, la mossa di tornare al 3-5-2 ma con Chiesa esterno sinistro si rivela azzeccata almeno in avvio. E la gestione degli uomini conferma, nel caso qualcuno avesse ancora qualche dubbio, che la Juve di questa Europa League vuole essere grande protagonista. Ma questa volta, la fortuna le volta completamente le spalle: tre legni, un solo passaggio a vuoto pagato a caro prezzo. E si va a Nantes con la qualificazione ancora da costruire.

Szczesny 6

Ordinaria amministrazione per il polacco, sostanzialmente incolpevole sul gol.

Danilo 6

Sempre al posto giusto, sempre più leader. Non sbaglia un colpo, lui.

Bremer 5,5

Lo scivolone arriva quando fa più male, spalancando così l’area di rigore a Blas che davanti a Szczesny non sbaglia.

Alex Sandro 6

Nel trio brasiliano là dietro sembra sempre il meno sicuro, ma non è lui a commettere l’errore più grave questa volta.

De Sciglio 6

Di nuovo titolare, sta guadagnando condizione e fiducia.

Cuadrado (28’ st) 6

Uno spezzone buono per ripartire, il suo rientro sarà fondamentale.

Fagioli 5

È lui a regalare il pallone che innesca il contropiede mortifero del Nantes, un errore che risulta decisivo. E Allegri lo toglie subito dopo.

Kostic (18’ st) 6

Non riesce a far cambiare marcia alla Juve.

Paredes 5

Ritmi bassi, troppo bassi. Impietosa l’immagine che lo vede tentare una goffa scivolata mentre il Nantes vola via in contropiede per il pareggio. Difficile togliersi l’etichetta di flop continuando così.

Locatelli (18’ st) 6

Basta poco per fare meglio di Paredes.

Rabiot 6

Dopo una leggera flessione sta di nuovo alzando i giri del motore.

Chiesa 7

Perfetto in occasione dell’1-0: taglio coi tempi giusti, appoggio di testa per Vlahovic e palla solo da spingere in rete. Record di sfortuna quando il suo bolide mancino colpisce traversa e palo pizzicando appena la linea di porta. E si sacrifica come un gregario per convivere con la coppia Di Maria-Vlahovic.

Di Maria 6,5

Che palla per Chiesa. Si è messo in testa di lasciare il segno anche con la maglia della Juve, ci sta provando anche quando si incaponisce un po’.

Soulé (28’ st) 6

Prova a entrare subito in partita ma è troppo leggero.

Vlahovic 6,5

L’uomo delle prime volte non sbaglia mai. Con la Juve ha segnato al debutto in campionato, Coppa Italia, Champions e ora Europa League. Poi si perde un po’, sbagliando qualche appoggio di troppo.

Kean (41’ st) sv

Troppo poco tempo per incidere.