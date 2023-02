Pagelle Salisburgo-Roma: Bravo Cristante. La difesa tiene. Matic in ritardo

La Roma è ben piazzata dentro alla partita. Controlla bene gli slanci del Salisburgo e costruisce due o tre occasioni per segnare. Torna a casa molto arrabbiato: anche il pareggio sarebbe stato poco.

Rui Patricio 6

Non può arrivare sull’inserimento di Capaldo. E’ l’unico vero spiraglio che la sua difesa conceda.

Mancini 6,5

Un po’ spigoloso ma nel complesso regge. A Okafor lascia pochi palloni, così come a Koita.

Smalling 6,5

Mantiene l’ordine costituito. A volte sacrificando il bello stile, ma che importa?

Ibañez 6,5

Insuperabile nel primo tempo, nelle marcature e nelle pressioni. Nel secondo perde qualche riferimento anche se sul gol è innocente.

Zalewski 6

Ancora dislocato a destra, tiene la posizione e partecipa alla manovra. Anche senza produrre un calcio eccezionale. Ma quando la Roma incassa il gol, lui è passato dall’altra parte.

Cristante 7

Il padrone del centrocampo. Recupera 13 palloni, si dimena in 7 contrasti. Inoltre manda in porta Abraham e si avvicina al gol di testa, stuzzicando il palo.

Matic 5,5

Comincia male, con un paio di falli dovuti al ritardo nel ritmo rispetto a gente che corre al doppio della sua velocità. Si assesta in corso d’opera ma è colpevole nell’episodio decisivo, perché non riesce a seguire Capaldo fin dentro all’area.

El Shaarawy 6

Molto bravo nel primo tempo, nel doppio compito di copertura e ribaltamento. Paradossalmente cala quando avanza, muovendosi nel ruolo preferito di attaccante.

Dybala 5

Stavolta non c’è. Fatica a liberarsi del pressing austriaco e, come se non bastasse una partita negativa, nell’intervallo deve uscire per un fastidio muscolare. E’ un grande motivo d’ansia per la Roma.

Celik (1’ st) 5,5

Riabilitato dopo l’autogol di Coppa Italia, commette diversi errori tecnici. E nell’azione del gol non è piazzato bene. Il cross di Pavlovic parte dalla sua zona, lui si ritira dentro all’area.

Pellegrini 6

Era cresciuto a Lecce, è anche migliore a Salisburgo. Sembra vicino alla migliore condizione, facilita il palleggio e la gestione. Ed esce sullo 0-0, con la squadra in totale controllo.

Wijnaldum (29’ st) sv

In pratica non tocca mai il pallone. In questo momento non meriterebbe di giocare ma è comprensibile che Mourinho voglia pian piano recuperarlo.

Abraham 6

Gioca una buona partita, specialmente nel primo tempo. Ma come già era capitato a Lecce, arriva poco determinato sul più bello: tira addosso a Köhn un pallone che aveva reso docile e comodo. Peccato.

Belotti (29’ st) sv

La palla della svolta personale sbatte su portiere e traversa. Prima o dopo la ruota girerà: per questione di centimetri la Roma passa da 1-0 a 0-1 in pochi minuti.