Juve-Nantes, la finta dell’arbitro che ha ingannato tutti sul rigore negato: ecco cosa è successo

La partita tra Juventus e Nantes valida per l'andata dello spareggio di Europa League fa ancora discutere. L'episodio all'ultimo minuto con il rigore negato ai bianconeri è stato decisivo. Il fallo di mano di Centonze sul colpo di testa di Bremer sembrava netto, eppure l'arbitro della gara Pinheiro , dopo aver consultato usufruito dell'on-field review, ha assegnato il fallo in attacco. Non prima però di aver ingannato i giocatori della Juventus con una finta.

Juventus-Nantes, la finta di Pinheiro sul rigore negato

Infatti il direttore di gara ha fatto il classico gesto del VAR che si esegue solo quando si modifica la decisione presa in campo. Se i giocatori in campo, sia quelli della Juventus che quelli del Nantes, erano sicuri del calcio di rigore, non era della stessa opinione Pinheiro. Fallo in attacco e la rabbia degli juventini.