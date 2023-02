Roma, shock per il tifoso disabile pestato a Salisburgo: cosa succede adesso, le reazioni

Brutta disavventura per un tifoso della Roma disabile e per il figlio sedicenne, entrambi presenti a Salisburgo per assistere alla sfida tra i giallorossi e gli austriaci. Al termine delle gara è scattata una carica della polizia, che li ha coinvolti. Tutto è accaduto nel piazzale antistante alla Red Bull Arena . Alcuni tifosi giallorossi hanno iniziato a battere sui vetri di una navetta che faceva da spola tra l'impianto sportivo e il parcheggio, la Polizia è intervenuta e ha cercato di disperdere la folla, ma a farne le spese è stato un tifoso disabile.

La dinamica

Nel parapiglia generale il tifoso della Roma, che aveva le stampelle, è stato pestato, come dimostra un video diventato virale. Il figlio, accortosi della situazione, ha provato ad intervenire, ma è stato immobilizzato e ammanettato ad una recinzione di metallo. L'uomo ha perso i sensi per qualche minuto ed è stato portato in ospedale, mentre il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della polizia all'interno dello stadio. Il padre, dimesso a tarda notte (senza che gli fossero forniti i referti medici) si è recato a riprendere il figlio che nel frattempo era stato rilasciato. Tornati nella capitale i due potrebbero recarsi in ospedale e certificare i danni fisici, per un'eventuale denuncia.