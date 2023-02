Juve, il racconto da incubo dei tifosi del Nantes: "Trattati come bestie". Cos'è successo a Torino

In Francia si parla della trasferta dei tifosi del Nantes giovedì sera per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Juventus, partita che si è conclusa sul punteggio di parità, uno a uno. Il quotidiano L'Equipe ha raccolto le testimonianze dei tifosi reduci da una trasferta che è stata molto criticata per l'accoglienza che i tifosi francesi hanno ricevuto dalle autorità italiane. "Eravamo stretti come bestie" è stata la denuncia di alcuni tifosi che hanno lamentato i tempi d'attesa prima e dopo la partita e le condizioni con cui hanno vissuto la partita di Europa League . Qualcuno ha avanzato paragoni con la finale Champoions allo Stade de France tra Real Madrid e Liverpool.

Juve-Nantes, le proteste dei tifosi per il trattamento ricevuto

In sintesi, i tifosi del Nantes hanno rivendicato il ritardo per entrare in campo e l'eccessiva prudenza ai cancelli per i controlli. Molti tifosi, raccontano dalla Francia, sono stati costretti a togliersi anche le scarpe - testimoni raccontano di richieste fatte anche per i disabili - e per la lentezza dei controlli. L'ingresso sugli spalti nel settore ospiti è avvenuto con estremo ritardo rispetto al riscaldamento e addirittura al calcio d'inizio. Non solo. L'attesa è stata lunga, coi tifosi stretti, uno sull'altro, per almeno un'ora. "Per fortuna l'autista italiano è stato molto cortese" aggiungono. Come a dire: una delle poche note liete di una serata, risultato a parte, da dimenticare.