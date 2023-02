Nantes, Kombouaré stuzzica la Juve: "Se perde fa una figuraccia"

Si riparte dall' 1-1 dell'andata all' Allianz Stadium . Il Nantes è pronto a sfidare la Juventus nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e sogna di eliminare per la prima volta nella sua storia una squadra italiana in una competizione continentale. Alla vigilia della partita ( 23 febbraio, ore 18:45 ), in sala stampa con il portiere e capitano del Nantes , Alban Lafont , ha parlato l'allenatore dei transapolini Antoine Kombouaré .

Nantes-Juve, Koumbaré: "Fermare Di Maria? Posso solo sperare che giochi male"

Koumbaré non ha lesinato parole d'elogio per Di Maria, diventato ciò per cui è stato ingaggiato, ovvero un autentico trascinatore della Juventus: "All'andata ci siamo difesi bene. Credo che Di Maria sia stato il migliore dei ventidue in campo a Torino. Per fermarlo bisogna solo sperare che non giochi così bene di nuovo".

Si svuota l'infermeria: "Merlin, Joel e Joao sono quasi pronti per la partita. Ganago è vicino a tornare in gruppo. Castelletto si è allenato ieri e oggi e sarà convocato".

Battere la Juventus, più facile a dirsi che a farsi: "Ovviamente è difficile, ma ci siamo preparati per questo. Siamo tutti motivati per la partita e vogliamo dare tutto per i tifosi. Desideriamo fare qualcosa di mai visto qui a Nantes battendo una squadra italiana. Confidiamo in un'atmosfera calda grazie al sostegno dei nostri tifosi. Non abbiamo l’abitudine a giocare contro club come la Juve, che spesso sono in Champions, questa è la prima che non è in Champions. Ho detto ai ragazzi, però, che possiamo entrare nella leggenda vincendo".

Koumbaré mette tutta la pressione sui bianconeri: "Abbiamo due chance su dieci di passare il turno. Se la Juventus perde fa una figuraccia. Se noi perdiamo, giochiamo il quarto di finale col Lens in Coppa di Francia e continuiamo la stagione senza fare drammi".