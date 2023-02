Nantes-Juve, i convocati di Allegri: cinque assenti, la decisione su Pogba

Sono ventidue i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per Nantes-Juventus, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nell'elenco non figurano Pogba, Chiesa, Miretti, Kaio Jorge e Milik. Confermato il centrocampista Barrenechea dalla Next Gen. Sono rimaste tali le speranze rivedere finalmente aggregato alla squadra Pogba, che si è allenato in gruppo nell'ultima seduta di allenamento dei bianconeri. Confermato l'atteso forfait di Chiesa. Allo stadio della Beaujoire si ripartirà dall'1-1 della gara di andata. Il match è in programma domani, 23 febbraio, con calcio d'inizio alle 18:45.