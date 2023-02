Juve, perché Nantes è il crocevia dell'intera stagione

"Sarà come una finale". "Ci aspetta una finale". "Dobbiamo andare in campo come se disputassimo una finale" e bla bla bla. In occasione di partite importanti della stagione, spesso gli allenatori amano ripetere un ritornello che piace tanto in chiave motivazionale. Non sempre è così, tuttavia, la gara di ritorno dei bianconeri con i francesi assume proprio un valore assoluto, per il presente e per il futuro, sempre in attesa di conoscere il destino definitivo della società davanti alla giustizia sportiva e ordinaria. Provocatoriamente, Kombouaré ha affermato che, se la Juve va fuori, perde la faccia. Affermazione drastica, epperò con un fondo di verità.