Roma qualificata agli ottavi di Europa League se: tutti i risultati con il Salisburgo

ROMA - Reduce dalla sconfitta maturata in Austria complice un gol di Capaldo all'88', la Roma di José Mourinho vuole proseguire la sua avventura in Europa League. Per farlo, i giallorossi dovranno battere il Salisburgo nel match in programma questa sera allo stadio Olimpico e valevole per il ritorno dei playoff della seconda competizione europea per club. Ma cosa serve alla Roma per qualificarsi agli ottavi di finale?