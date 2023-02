Nantes-Juve diretta: le formazioni ufficiali

18:15

Nantes, le parole di Chirivella

Nel pre partita a Sky Sport ha parlato anche il centrocampista del Nantes Chirivella. "Entrambe le squadre faranno di tutto per passare. Sarà una partita equilibrata e combattuta. Noi punteremo sulle ripartenze. Noi abbiamo meno pressione rispetto a loro. Loro sono i favoriti, ma noi abbiamo i tifosi dalla nostra".

18:10

Juve, parla Bremer

Queste le parole di Bremer ai microfoni di Sky Sport nel pre partita. "La partita più importante dell'anno è quella di oggi. Nella partita dell'andata sappiamo che potevamo fare più di un gol. Su quell'episodio se non metteva la mano era gol. Ma non ci dobbiamo pensare più. Loro sicuramente attacheranno, sostenuti dai loro tifosi che sono caldi".

17:35

Fuori Vlahovic, Kean titolare

Novità nella formazione titolare della Juventus di cui non fa parte Dusan Vlahovic che partirà dalla panchina dopo il gol dell'andata. Al suo posto giocherà Kean, reduce dal gol contro lo Spezia. Per il Nantes rimane fuori Mohamed, autore dell'assit per il gol del pareggio di Blas a Torino, giocherà Delort in attacco.

17:30

Nantes-Juve, le formazioni ufficiali

NANTES (5-3-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Simon; Sissoko, Chirivella, Mollet; Blas, Delort. Allenatore: Antoine Kombouaré.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

17:20

Juve qualificata agli ottavi di Europa League se: i risultati possibili con il Nantes

Con la legge dei gol in trasferta non più valida, la Juventus ha solo un risultato utile per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Clicca QUI per i dettagli

17:15

L'ultima partita a Nantes della Juve

Quella di oggi sarà il quarto confronto tra Juventus e Nantes. L'ultima partita dei bianconeri nella città francese finì 3-2 per i gialloverdi nel ritorno della semifinale di Champions League, dopo la vittoria al Delle Alpi. Juve che comunque passò il turno accedendo alla finale per poi vincerla e alzare la sua seconda Champions League.

17:10

Nantes-Juve, si avvicina il fischio d'inizio

Sempre più vicino l'inizio della sfida tra Nantes e Juventus, valida per il ritorno dello spareggio di Europa League. Fischio d'inizio in programma alle ore 18:45 allo Stade de la Beaujoire di Nantes. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata a Torino.