Manchester United-Barcellona, nervi tesi a 'Old Trafford': scoppia una clamorosa rissa!

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Missione compiuta per il Manchester United . I ' Red Devils ' superano 2-1 il Barcellona nel ritorno dei playoff di Europa League e si qualificano per gli ottavi di finale. La squadra di Ten Hag rimonta l'iniziale svantaggio firmato Lewandowski e mette la freccia grazie alle reti di Fred ed Antony . Un match vietato ai deboli di cuore, quello di 'Old Trafford', durante il quale non sono mancati, complice l'elevata posta in palio, momenti di grande tensione.

Nervi tesi a Old Trafford

Al 62' della sfida di 'Old Trafford' si incendiamo gli animi in campo: la miccia è il gesto di Bruno Fernandes, in preda al nervosismo per aver commesso il fallo da rigore con il quale i 'Blaugrana' si sono portati in vantaggio, che scatena una rissa vera e propria. L'alterco nasce quando il portoghese ex Udinese e Sampdoria tra le altre, tira in preda all'ira una pallonata a Frenkie de Jong. L'olandese viene spinto e l'arbitro del match, il francese Turpin fischia fallo, ma Bruno Fernandes non ci sta: il giocatore lusitano, ammonito al 60' e quindi a rischio espulsione, sente il fischio ma non si ferma e colpisce in pieno l'olandese che era a terra. Nasce un parapiglia che coinvolge quasi tutti i protagonisti in campo: i giocatori del Barcellona vogliono il secondo giallo per Fernandes, i giocatori del Manchester United difendono il compagno. Il direttore di gara prende la scelta più saggia: fa sfogare ogni tensione e il gioco riprende senza provvedimenti disciplinari.