Barcellona fuori dall'Europa League: la reazione di Piqué è virale

BARCELLONA (SPAGNA) - L'eliminazione del Barcellona dall'Europa League, per mano del Manchester United, è un colpo durissimo per la squadra di Xavi. La sconfitta per 2-1 maturata a 'Old Trafford' estromette i 'Blaugrana' dalla corsa al trofeo, l'unico che manca nella ricca bacheca del club catalano. Un risultato difficile da digerire per i tifosi del Barcellona, tra i quali spicca anche la delusione di Gerard Piqué che ha seguito, in diretta su Twitch e nel corso del programma dedicato alla sua Kings League, la sfida dell''Old Trafford'. La reazione dell'ex difensore, al fischio finale, diventa virale e fa discutere.