Sorteggio Roma, la Real Sociedad sarà l'avversaria: date e orari degli ottavi di Europa League

NYON - La Roma di Mourinho ha superato 2-0 il Salisburgo nella gara di ritorno dei playoff di Europa League grazie alle reti messe a segno da Belotti e Dybala al 33' e al 40' del primo tempo e ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Il sorteggio di Nyon ha decretato l'avversaria dei giallorossi nel prossimo turno: sarà la Real Sociedad . La formazione basca, guidata da Alguacil , è attualmente terza nel campionato spagnolo.

Ottavi di finale Europa League, la Roma pesca la Real Sociedad: date e orari

La Roma di Mourinho affronterà la Real Sociedad di Alguacil negli ottavi di finale di Europa League. La gara d'andata si giocherà all'Olimpico giovedì 9 marzo. Il ritorno alla Reale Arena di San Sebastian è in programma giovedì 16 marzo (orari da confermare). Roma e Real Sociedad si affronteranno per la prima volta in competizioni ufficiali. I baschi di San Sebastian saranno la nona spagnola che i giallorossi affronteranno nella propria storia con un bilancio complessivo di 13 vittorie, 6 pareggi e 22 sconfitte.