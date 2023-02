"Sorteggio infernale": la Roma in Europa League spaventa i media spagnoli

I titoli dei siti spagnoli

La rassegna on line dei quotidiani spagnoli ne dà conferma, evidenziando le difficoltà del prossimo turno di Coppa. “Sorteo infernale para Betis y Real” titola As, dove Real sta evidentemente per Real Sociedad. “Duro sorteo: Roma-Real Sociedad”, è il titolo di Marca. Il titolo del Mondo Deportivo è altrettanto efficace: “Betis y Real Sociedad tienen un sorteo más complicado”. Un altro titolo che sottolinea le apprensioni degli spagnoli è “La Roma de Mourinho, rivela realista en octavos”. I giallorossi fanno paura, in Spagna lo sanno bene.