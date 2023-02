Juve-Friburgo, c'è una tradizione favorevole: la statistica

Juventus-Friburgo . L'urna di Nyon ha regalato un accoppiamento, quello valido per gli ottavi di finale di Europa League, che alimenta giù una trapidante attesa per sapere chi andrà avanti e chi sarà costretto a fermarsi. Da una parte i bianconeri, reduci dal successo nello spareggio contro il Nantes grazie a una tripletta di Di Maria , dall'altra i Grifoni tedeschi, guidati dal bomber nato in Germania ma di nazionaltà italiana Vincenzo Grifo , che non hanno mai perso nella fase a gironi.

Juve-Friburgo, la statistica che lascia ben sperare ai bianconeri

Numeri, statistiche, che aumentano di volume prendendo in considerazione i dati OPTA. Via ai debiti scongiuri in casa Juve, ma c'è un dato che lascia ben sperare. Al netto del fatto che i tabù, per definizione, sono fatti per essere sfatati. La Juve non è, infatti, mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA e Europa League negli ultimi 9 doppi confronti. L'ultimo ko "fatale" risale alla semifinale di Coppa UEFA contro il Borussia Dortmund del 1994/1995.