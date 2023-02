Europa League, Di Maria premiato per il gol più bello: chi ha battuto

Un gioiello di rara bellezza, che ha lasciato tutti senza respiro. A partire da Massimiliano Allegri, che non è riuscito a limitare una gestualità comprensibilmente plateale per sottolineare il gradimento della giocata decisiva: il gol con cui Angel Di Maria ha spianato la strada alla Juventus per la vittoria a Nantes, firmata con una sua tripletta e valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, è stato eletto dall'UEFA come il gol più bello della settimana nella manifestazione continentale.