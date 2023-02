Juve penalizzata, Saier svela: "Pessotto mi ha detto cosa si aspetta"

"Sfideremo un top team, che abitualmente gioca in Champions League. Senza i 15 punti di penalizzazione la Juventus sarebbe seconda in campionato. Ho appena parlato con Pessotto ed è ottimista che i punti verranno restiuiti ma, ovviamente, non è una situazione molto piacevole per loro". A rivelare gli umori interni della Juventus in merito agli sviluppi dell'inchiesta Prisma è stato il direttore sportivo del Friburgo Jochen Saier.