Da Friburgo che attacco alla Juve: "Superlega? Gestiscano meglio i soldi"

Juventus-Friburgo è già iniziata. Giovedì 9 marzo alle 21 è in programma la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e l'allenatore del club tedesco, Christian Streich è già in clima partita: "Sono cresciuto guardando le partite di club come la Juve da bambino. Tutto era incredibile, avevano grandi giocatori. Poi, però, vedo cosa sta succedendo adesso, in particolare per grandi squadre in Spagna e in Italia, e mi rendo conto che il romanticismo è finito..." ha dichiarato in conferenza stampa dopo lo 0-0 in trasferta contro il Borussia Monchengladbach in Bundesliga dove Grifo e compagni sono quarti in classifica in condominio con il Lipsia, a 7 punti dalle capolista Borussia Dortumund e Bayern Monaco.