Spinazzola e il retroscena a sorpresa su Ronaldo: “La gente immagina che…”

Leonardo Spinazzola a tutto tondo. Il terzino giallorosso si è confidato in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, toccando tanti argomenti: dalla sfida contro la Real Sociedad, valevole per gli ottavi di Europa League, al recupero dall'infortunio; dal rapporto con Mourinho, all'Europeo vinto e al ricordo di Gianluca Vialli, fino a Cristiano Ronaldo, con il quale ha giocato nella Juventus. "Come sto? E' ancora presto, sto recuperando ritmo e sono molto contento di essere riuscito a spingere di nuovo con intensità durante tutti i 90 minuti. Sono a metà strada nel recupero. Da gennaio di quest'anno, ho finalmente notato che potevo tornare ai miei livelli".

Il pensiero su Mourinho e Ronaldo

Spinazzola parla del rapporto con il tecnico Mourinho: "Mi ha dato fiducia e tranquillità giorno dopo giorno. Ha vissuto i miei momenti di illusione e anche quando ero fisicamente a Trigoria, ma mentalmente su un altro pianeta. Sa dare serenità al gruppo, vuole il meglio. Ma si basa sull'atteggiamento, non solo sui risultati. Se dai tutto sul campo, non ti dice nulla anche se si perde". Sulla sfida al Villarreal: "La Roma è affamata. L'Europa League è fondamentale per noi e quest'anno abbiamo obiettivi importanti, che viviamo partita per partita". Con la maglia della Juventus affrontò e sconfisse il Villarreal nel 2019. "Uno dei ricordi più belli della mia carriera. È stata la mia prima, e finora unica, partita in Champions League. Ed è stato perfetto". In quella Juve c'era Cristiano Ronaldo: "Ciò che mi è rimasto impresso è la sua umiltà. Molti pensano di no, ma è così ed è quello che mi ha colpito di più, oltre al calcio che tutti conoscono. Ci sono molti giocatori molto più convinti e non sono nemmeno la metà della metà di Cristiano".

"Dybala è un campione"

Da Ronaldo a Dybala: " Paulo è un campione che può aggiustare una partita per te in qualsiasi momento. Un ragazzo positivo, allegro che ci ha regalato dentro e fuori dal verde. Speriamo che segni una doppietta con la Real Sociedad". Chiusura dedicata a Gianluca Vialli, decisivo nella vittoria azzurra all'Europeo. "Un elemento fondamentale. Era la nostra forza. Parlava poco, ma ogni parola arrivava alla tua testa, al tuo cuore, alla tua anima. Senza di lui non avremmo vinto. Prima di ogni partita, c'era un suo discorso capace di farti riflettere, di farti sentire forte e, soprattutto, fortunato. Mi manca e mi mancherà. Un sacco".