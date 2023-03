Juve-Friburgo, entusiasmo tra i tedeschi: che accoglienza dei tifosi a Torino!

Sale l'attesa per il match di questa sera tra Juventus e Friburgo, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League . Nonostante le polemiche dei giorni scorsi relativi alla vendita dei biglietti per gli ospiti , la formazione tedesca sarà spinta da un buon numero di sostenitori allo Stadium.

Friburgo, che accoglienza a Torino

Questa mattina c'è stata una grande accoglienza per il Friburgo dopo che la squadra era arrivata a Torino. La compagine allenata da Streich ha ricevuto tutto l'affetto e la carica dei propri tifosi, accorsi in gran numero per incitare la squadra in vista di un incontro molto difficile che sancirà il primo atto degli ottavi di finale.