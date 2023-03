Juve, infortuni per Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: come stanno e quando possono tornare

Juve, come stanno Chiesa, Di Maria e Alex Sandro

Al termine della partita contro il Friburgo, in casa Juve è scattato l'allarme per gli infortuni di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro. A fornire chiarimenti sulle loro condizioni fisiche ci ha pensato Allegri, che nel post-partita ha analizzato le singole situazioni. I tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo per Di Maria, che secondo l'allenatore toscano ha solo rimediato un affaticamento alla coscia, causandogli dei crampi a fine partita. Arrivano conferme, invece, sull'infortunio al flessore di Alex Sandro, che secondo Allegri non sarà in campo per la partita di campionato contro la Sampdoria. Sia per lui che per Chiesa saranno fatti degli accertamenti medici nella giornata di venerdì: l'esterno della nazionale italiana ha accusato un forte dolore al ginocchio destro - quello operato è il sinistro - dopo averlo appoggiato in maniera innaturale.