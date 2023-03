Juve, Kostic re degli assist: il primato che detiene in Europa League è clamoroso

"Sono orgoglioso per i miei assist"

In stagione, invece, Kostic ha raggiunto la doppia cifra in tutte le competizione in cui partecipa la Juventus. Un aspetto sottolineato dallo stesso calciatore ai microfoni di Juventus Tv: "Sono orgoglioso per i miei assist, quando sono arrivato tutti mi hanno aiutato, questo è importante per me, sono felice e cerco di essere concentrato per dare tutto in campo e fino adesso sono contento".