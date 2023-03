Friburgo-Juve, Allegri soddisfatto a metà: ecco cosa non è piaciuto al tecnico

È un Allegri soddisfatto a metà quello che ha parlato nel post gara del match tra Friburgo e Juventus. Al tecnico non è piaciuto l'atteggiamento della squadra visto nel secondo tempo: "Era importante passare il turno. Il primo tempo è stato buono. Bisogna migliorare quando sei in situazioni di vantaggio, le scelte devono essere migliori nella gestione della palla. Ci siamo creati delle difficoltà perché per loro non era cambiato nulla. Il gol di Vlahovic? Sono contento sotto l'aspetto psicologico. Dobbiamo guardare la prestazione della ripresa che bisogna migliorare. Così non va bene".