Chiesa spiega l'esultanza speciale dopo il gol al Friburgo: il messaggio ai tifosi

È stato un gol importante per Chiesa soprattutto dal punto di vista mentale. L'attaccante bianconero ha anche chiesto scusa ai tifosi: "Ho piazzato la palla rasoterra dopo il tiro precedente che ho fallito. Ho esultato in quel modo perché ho chiesto scusa ai tifosi, voglio esserci per dare una mano alla Juventus. Negli ultimi due anni non sono riuscito a rendere al massimo. Ero partito bene a gennaio, poi c’è stato questo fastidio al ginocchio destro. Sto lavorando duro, le scuse sono sentite perché voglio giocare e dare gioie ai miei tifosi. Il mio obiettivo è di essere a disposizione. Il fastidio al ginocchio c’è, devo lavorare di più per esserci con continuità. Poi deciderà il mister".