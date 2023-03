Juve, Vlahovic si sblocca e lancia una stoccata: "Non penso alle critiche..."

È stata una serata importante per Vlahovic che è riuscito a sbloccarsi nel corso del match vinto dalla Juventus contro il Friburgo. L'attaccante ha segnato su rigore il gol che ha permesso ai bianconeri di passare in vantaggio.

"Voglio fare più gol possibili"

Nel post gara, ha commentato così la prestazione: "Ringrazio i miei compagni perché siamo una squadra unita. Ogni gol vale tanto, la cosa più importante è la vittoria. Avevamo sofferto un po' alla fine, però siamo usciti vincitori. Dobbiamo continuare così, speriamo di andare avanti il più possibile. Vincere l'Europa League? Ragioniamo partita dopo partita, poi vediamo. Lavoriamo ancora di più, sperando di ottenere i nostri obiettivi che sono le cose più importanti. Nei giorni scorsi ho cercato di non leggere nulla. Quando segni va tutto bene, altrimenti non va bene niente. Cerco di estraniarmi e di non dare importanza a queste cose, ma solo al lavoro e all'essere umile. Voglio fare più gol possibili perché per noi attaccanti sono fondamentali"