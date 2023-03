Real Sociedad-Roma, la moviola: su Dybala c'era rigore

Passano appena cinque minuti e spunta già il primo giallo della serata: lo prende il romanista Karsdorp, per una manata a Rico che lo ha appena saltato. Segnale inequivocabile del metro di valutazione che intende tenere l’arbitro Kovacs prima di ignorare però una trattenuta da rigore di Le Normand su Dybala in piena area. Ammonito anche Zubeldia, che travolge Spinazzola. Nel mezzo, sanzionato pure il team manager Cardini che in panchina protesta per un fallo su Dybala non rilevato. La trattenuta su Sorloth e le successive proteste, inducono l’arbitro rumeno ad ammonire Mancini. Rico vicino al giallo, a sua volta, per un intervento ruvido su Dybala poi l’ammonizione lo spagnolo va a prendersela quando “restituisce” il colpo (spallata sul volto, nello slancio dell’elevazione) a Karsdorp che ne fa le spese lasciando il campo.