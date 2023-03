Sorteggi Europa League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli

Il regolamento

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League è integrale. Come in Champions a partire dai quarti, non sono previste teste di serie nè limitazioni geografiche, per cui anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro, italiane comprese. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo dell'Europa League 2022/23: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma alla Puskas Arena di Budapest.

Le squadre qualificate ai quarti di finale

JUVENTUS

ROMA

Feyenoord

Manchester United

Siviglia

Bayer Leverkusen

Union Saint-Gilloise

Sporting Lisbona





Quando e dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di Europa League sarà trasmesso in diretta alle ore 13 su Dazn e Sky. Nel primo caso basterà accedere all'app su smart tv, tablet, cellulare, console per videogiochi (Playstation e Xbox) o dal sito ufficiale web ufficiale su pc e notebook. Su Sky si potrà seguire il sorteggio grazie a Sky Sport 24 al canale 200 in streaming grazie a Sky Go utilizzando l'app su pc, cellulare o tablet. Sarà possibile anche seguire il sorteggio in chiaro e dunque gratis per tutti grazie al sito ufficiale dell'UEFA e su UEFA.TV.

Quarti di finale, le date

Le quattro gare d'andata dei quarti di finale di Europa League verranno disputate il 13 aprile, mentre quelle di ritorno il 20. Gli orari saranno i consueti: le 18.45 e le 21.